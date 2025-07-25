Уровень Каспийского моря опустился до рекордно низкой отметки

Уровень Каспийского моря опустился ниже минимального за весь период наблюдений, он составляет менее минус 29 м по балтийской системе высот. Снижение уровня моря отражается на наиболее мелководной северной части, омывающей берега России и Казахстана, сообщили ТАСС в Волжско-Каспийском филиале Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства ("КаспНИРХ").

Снижение уровня Каспийского моря наблюдается с середины 90-х годов, с 2020-го - уровень снизился почти на 0,8 м. Снижение происходило на фоне уменьшения годового стока Волги, являющейся основным источником воды в море. Уменьшение пресноводного стока сохраняется. "Сейчас уровень Каспийского моря опустился ниже минимального уровня за весь период инструментальных наблюдений: он составляет менее минус 29 м по балтийской системе высот. <…> Снижение уровня моря отражается в большей степени на наиболее мелководной северной части, омывающей берега России и Казахстана. Именно здесь отступающий Каспий обнажает значительные участки дна. И именно здесь находятся самые густонаселенные живыми организмами области. На них негативно сказываются сокращение площадей морской акватории", - сообщили в филиале.

Там подчеркнули, что процесс падения уровня воды в Каспии вызван уменьшением притока речных вод, в первую очередь Волги, которая составляет 80% от речного стока в Каспийское море и около 64% в общей приходной части водного баланса. Для последних 4 лет характерны небольшие объемы годового стока Волги, между 210 и 232 кубометров, что значительно ниже среднего многолетнего значения (около 250 кубометров). Также там отметили, что из-за роста парниковых газов в атмосфере растет температура, а значит, вода быстрее испаряется с поверхности моря и рек. Кроме того, люди активно потребляют воду на орошение, растут нужды промышленности и сферы ЖКХ из рек, которые питают Каспий.

В настоящее время Минприроды РФ готовит комплексную программу по борьбе с обмелением Каспийского моря, и специалисты филиала участвуют в ее разработке. Это позволит разработать меры, направленные на улучшение качества прогнозов, минимизации негативных последствий и адаптации хозяйственной деятельности к меняющемуся уровню Каспийского моря.

О Каспийском море

Каспийское море - крупнейший на Земле замкнутый водоем. В Каспийское море впадает свыше 130 рек, из них наиболее крупные - Волга, Урал, Терек, Сулак, Самур. На береговой линии Каспия расположены пять государств - Россия, Казахстан, Туркмения, Азербайджан и Иран. В прошлом году годовой сток Волги немного увеличился до 232 кубометров, что снизило скорость падения уровня Каспия. По мнению ученых, устойчивое повышение уровня моря возможно при стабильном годовом стоке около 270 кубометров, как это было в период с конца 1970-х до середины 1990-х годов.