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Замглавы МИД КР провел встречу с послом России в Кыргызстане

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- Светлана Лаптева
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В Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Алмаза Имангазиева с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Кыргызской Республике Сергеем Вакуновым.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Российской Федерации. Особое внимание было уделено вопросам предвыездной подготовки трудовых мигрантов, а также возможности организации прохождения процедур фотографирования, дактилоскопии и медицинского освидетельствования на территории Кыргызской Республики до выезда в Российскую Федерацию.

Стороны также обсудили вопросы реализации механизма легализации миграционного статуса граждан Кыргызской Республики, включённых в Реестр контролируемых лиц Российской Федерации. В этой связи кыргызская сторона обратилась с просьбой об открытии дополнительных окон приёма документов в миграционных центрах и территориальных подразделениях МВД России, учитывая значительный рост обращений и образовавшиеся очереди. Также подчеркнута важность установления прямого служебного взаимодействия между консульскими должностными лицами Кыргызской Республики и руководством указанных подразделений для своевременного решения вопросов, возникающих на местах.

Дополнительно обсуждены вопросы миграционного учёта по месту фактического проживания, а также прохождения обязательного тестирования на уровень владения русским языком детьми граждан Кыргызской Республики при поступлении в образовательные учреждения Российской Федерации. Кыргызская сторона предложила рассмотреть возможность проведения такого тестирования на базе высших учебных заведений в Кыргызской Республике.

По итогам встречи стороны подтвердили приверженность конструктивному диалогу и готовность к дальнейшей координации усилий, направленных на облегчение пребывания граждан Кыргызской Республики в Российской Федерации в рамках двустороннего сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/448461
Теги:
Россия, Кыргызстан, посол
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