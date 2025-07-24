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В Бишкеке прошёл детский теннисный турнир "Красный мяч"

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- Самуэль Деди Ирие
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В теннисном клубе Ervin состоялся яркий детский турнир "Красный мяч", в котором приняли участие юные спортсмены 2018–2020 годов рождения. Турнир объединил начинающих теннисистов из Бишкека и Алматы - победителей и призёров республиканских соревнований.

Соревнования прошли в дружественной атмосфере и стали важным этапом в спортивной подготовке будущих звёзд тенниса.

Победители и призёры турнира:

Мальчики:

1-е место - Серик Нурторе (Алматы, Казахстан)

2-е место - Эмир Жумабеков (Бишкек)

3-е место - Серик Нурали (Казахстан)

Девочки:

1-е место - Асия Касимова (Алматы, Казахстан)

2-е место - Аксултан Кожонова (Бишкек)

3-е место - Виктория Махмадалиева (Бишкек)

Организаторы поблагодарили всех участников и родителей за активное участие и поддержку.


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URL: https://www.vb.kg/448465
Теги:
дети, теннис, турнир, Кыргызстан
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