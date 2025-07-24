Рустам Ахунов назначен главным тренером ФК "Алай"

Ошский футбольный клуб "Алай" объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 47-летний кыргызский специалист Рустам Ахунов.

Ранее Ахунов выступал в качестве футболиста за команды "Семетей" (Кызыл-Кия) и "Алай". После завершения игровой карьеры он успешно начал тренерскую деятельность, возглавляя клубы "Нефтчи" (Кочкор-Ата) и "Шахтёр" (Кызыл-Кия).

Руководство клуба выразило уверенность, что опыт и профессионализм нового наставника помогут "Алаю" улучшить результаты и занять достойное место в турнирной таблице.