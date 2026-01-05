Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.10 - 103.00

Бесплатные хоккейные мастер-классы пройдут на открытых катках Бишкека

157  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке пройдут бесплатные хоккейные мастер-классы для детей и родителей с участием игроков молодёжной сборной Кыргызстана. Занятия состоятся на открытых городских катках в преддверии молодёжного чемпионата мира по хоккею U20.

Мастер-классы пройдут в формате открытых занятий на льду под руководством действующих хоккеистов национальной сборной. Участники смогут познакомиться с основами хоккея, освоить базовые элементы катания, попробовать ведение шайбы, передачи и броски, а также принять участие в мини-играх.

Кроме того, у детей и их родителей будет возможность пообщаться и сфотографироваться с игроками сборной Кыргызстана. Организаторы отмечают, что занятия пройдут в безопасной и игровой атмосфере и не требуют специальной подготовки.

Мастер-классы состоятся:

5 января - на площади "Ала-Тоо" в рамках ярмарки "Северное сияние" (16:00–17:00);

8 и 11 января - на ледовом катке парка аттракционов "Евразия" (16:00–17:00).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448472
Теги:
хоккей, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  