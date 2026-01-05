Бесплатные хоккейные мастер-классы пройдут на открытых катках Бишкека

В Бишкеке пройдут бесплатные хоккейные мастер-классы для детей и родителей с участием игроков молодёжной сборной Кыргызстана. Занятия состоятся на открытых городских катках в преддверии молодёжного чемпионата мира по хоккею U20.

Мастер-классы пройдут в формате открытых занятий на льду под руководством действующих хоккеистов национальной сборной. Участники смогут познакомиться с основами хоккея, освоить базовые элементы катания, попробовать ведение шайбы, передачи и броски, а также принять участие в мини-играх.

Кроме того, у детей и их родителей будет возможность пообщаться и сфотографироваться с игроками сборной Кыргызстана. Организаторы отмечают, что занятия пройдут в безопасной и игровой атмосфере и не требуют специальной подготовки.

Мастер-классы состоятся:

5 января - на площади "Ала-Тоо" в рамках ярмарки "Северное сияние" (16:00–17:00);

8 и 11 января - на ледовом катке парка аттракционов "Евразия" (16:00–17:00).