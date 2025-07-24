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Кыргызстан рассчитывает завоевать около 30 лицензий на Олимпийские игры

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- Самуэль Деди Ирие
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В Кабинете министров Кыргызской Республики прошла встреча, посвященная подготовке спортсменов к Летним Олимпийским и Паралимпийским играм 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

Заместитель председателя Кабмина Эдиль Байсалов подчеркнул важность качественной подготовки и поставил задачу - бороться за максимальное количество лицензий. По его словам, каждый государственный орган, спортивные федерации и местные власти должны активно включиться в процесс и обеспечить необходимые условия для тренировок и участия спортсменов.

Государственное агентство по делам физической культуры и спорта представило предварительный план подготовки. Кыргызстан рассчитывает завоевать около 30 лицензий в 14 видах спорта, включая тяжелую атлетику, греблю, фехтование и таэквондо. Паралимпийская сборная нацелена на четыре лицензии в четырех дисциплинах.

В рамках встречи обсуждены вопросы финансирования международных соревнований, модернизации спортивной инфраструктуры, разработки олимпийской формы, обеспечения зарплат для спортсменов, работы медицинского центра и трансляции Игр.

Также было рассмотрено участие Кыргызстана в зимней Олимпиаде-2026 в Италии и Азиатских играх 2026 года в Японии.


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URL: https://www.vb.kg/448473
Теги:
Олимпийские игры, Кыргызстан
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