За полгода грузоперевозки между РФ, РУз и КР выросли в полтора раза

Объём перевозок между Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном за первые шесть месяцев 2025 года увеличился в 1,5 раза. Об этом сообщила логистическая компания "ПЭК".

Среди основных факторов роста специалисты называют развитие промышленной кооперации, укрепление торговых связей, увеличение внутреннего спроса и расширение поставок внутри региона.

Согласно данным компании, из Узбекистана чаще всего доставляют мебель и текстиль, из Кыргызстана – фрукты и электрооборудование.

При этом, по итогам второго квартала, зафиксировано снижение грузопотока из Китая в Россию на 25 % по сравнению с первым кварталом. В "ПЭК" это связывают с высокими процентными ставками, которые сдерживают производителей и торговые компании от расширения бизнеса и увеличения объёмов перевозок.

Тем не менее, с наступлением логистического пикового сезона в августе, компания прогнозирует частичное восстановление объёмов доставки.

Источник: Интернет-портал СНГ