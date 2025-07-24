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VI Игры кочевников пройдут в сентябре 2026 года на новом стадионе

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- Назгуль Абдыразакова
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Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению VI Всемирных игр кочевников (ВИК) Эдиль Байсалов а официальной пресс-конференции сообщил, что Игры пройдут в следующем году - в первой половине сентября 2026 года.

- 2026 год будет очень знаменательным, масштабным и полным событий. Прежде всего, это 35-летие нашей республики - первый юбилей. Мы будем отмечать наши успехи, историю, современные достижения, то, чего республика добилась за первые 35 лет своей независимости, - отметил он.

По словам Байсалова, год также будет насыщен событиями благодаря тому, что председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) переходит к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову.

- В течение всего следующего года в Кыргызстане намечены десятки министерских конференций и крупных мероприятий по всем направлениям. Они будут проходить практически еженедельно в Бишкеке, Оше и других городах страны, - сообщил он.

Особое внимание в следующем году будет уделено юбилейному Иссык-Кульскому форуму, который пройдет летом и будет посвящён 40-летию исторического форума, инициированного великим писателем Чингизом Айтматовым.

- Иссык-Кульский форум станет глобальной интеллектуальной площадкой, которая задаст повестку предстоящему в сентябре саммиту глав государств ШОС. Это будет одно из самых масштабных мероприятий, - подчеркнул Байсалов.

В ряду этих значимых событий VI Всемирные игры кочевников.

- После первых трёх игр, затем четвёртых и пятых, которые прошли в Турции и Казахстане, шестые Игры кочевников мы постараемся провести с новыми красками. Задача поставлена на самом высоком уровне - сделать игры яркими, содержательными и незабываемыми, - сказал он.

Байсалов напомнил, что Игры кочевников - это не только спорт, но и культура, традиции, история, а также важный научный компонент.

- В рамках Игр будут проходить научные конференции и форумы, посвящённые нашей общей истории. Это придаёт событию дополнительную глубину, - отметил он.

По словам Байсалова, церемонии открытия и закрытия VI Всемирных игр кочевников состоятся на новом стадионе в Бишкеке, который сможет вместить до 50 тысяч зрителей.


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URL: https://www.vb.kg/448489
Теги:
Иссык-Кульская область, Бишкек, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, Эдиль Байсалов
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