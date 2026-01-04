Погода
Исполняющей обязанности президента Венесуэлы назначена Делси Родригес

Верховный суд Венесуэлы признал вице-президента Делси Родригес врио главы республики, сообщает Reuters со ссылкой на постановление суда.

В документе сказано, что она будет временно управлять Венесуэлой, чтобы "гарантировать административную преемственность и всестороннюю оборону страны".

Выступая с телеобращением к народу Венесуэлы вечером 3 января, Делси Родригес заявила, что единственным президентом республики является Николас Мадуро. Она добавила, что власти Венесуэлы полны решимости добиться его свободы, и подчеркнула, что страна никогда не станет колонией.

Президент США Дональд Трамп за несколько часов до выступления Делси Родригес раскрыл подробности военной операции США в Венесуэле и заявил, что Николас Мадуро больше не является президентом страны. Он добавил, что США возьмут на себя управление Венесуэлой на переходный период.

Ночью 3 января США провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой были задержаны и вывезены из страны президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что в Нью-Йорке им предъявлены обвинения в "наркотерроризме". Вскоре они предстанут перед американским судом, уточнила она.

Согласно Конституции Венесуэлы, на период временного отсутствия президента его замещает вице-президент на срок до 90 дней, который может быть продлен по решению Национальной ассамблеи еще на 90 дней.

МИД РФ осудил нападение США на Венесуэлу и призвал освободить Николаса Мадуро. Вечером 3 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с Делси Родригес.

Источник: expert.ru


