Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 102.10 - 102.95

Трамп сообщил о захвате президента Венесуэлы Мадуро

376  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки. По предварительной информации, в Каракасе прогремели около семи взрывов, также сообщается о высадке военных.

Утверждается, что приказ о нанесении ударов по объектам на территории Венесуэлы, включая военные, отдал президент США Дональд Трамп. В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в стране.

Министерство иностранных дел Российской Федерации, как сообщается, готовит заявление в связи с ситуацией вокруг Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп позже заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга захвачены и вывезены за пределы страны. По его словам, подробности будут озвучены на предстоящей пресс-конференции.

Официального подтверждения этой информации со стороны венесуэльских властей на данный момент не поступало.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448491
Теги:
президент, США, Дональд Трамп, Венесуэла
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  