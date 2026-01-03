Трамп сообщил о захвате президента Венесуэлы Мадуро

Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки. По предварительной информации, в Каракасе прогремели около семи взрывов, также сообщается о высадке военных.

Утверждается, что приказ о нанесении ударов по объектам на территории Венесуэлы, включая военные, отдал президент США Дональд Трамп. В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в стране.

Министерство иностранных дел Российской Федерации, как сообщается, готовит заявление в связи с ситуацией вокруг Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп позже заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга захвачены и вывезены за пределы страны. По его словам, подробности будут озвучены на предстоящей пресс-конференции.

Официального подтверждения этой информации со стороны венесуэльских властей на данный момент не поступало.