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Новые цены на госуслуги в Кыргызстане: сколько теперь стоит смена ФИО?

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственное учреждение "Кызмат" при управлении делами президента Кыргызской Республики опубликовало обновлённый прейскурант на услуги, связанные с регистрацией актов гражданского состояния. Новые расценки охватывают широкий спектр услуг: от проведения торжественной регистрации брака до срочного внесения изменений в документы.

Так, проведение торжественной церемонии заключения брака во Дворце бракосочетания в городах Бишкек и Ош теперь обойдётся в 1748 сомов. Если же регистрация проводится вне помещений отдела, цена возрастает до 3837 сомов.

Также установлены цены на услуги по выдаче повторных свидетельств, внесению изменений и подтверждению данных. К примеру, повторная выдача свидетельства из актов гражданского состояния стоит 326 сомов, а срочное подтверждение сведений о гражданстве и других данных - 537 сомов.

Стоимость обычной смены ФИО составляет 24 сома, тогда как срочная - 693 сома.

С полным перечнем стоимости госуслуг можно ознакомиться в прикреплённом документе.


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URL: https://www.vb.kg/448499
Теги:
загс, Кыргызстан, Документ
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