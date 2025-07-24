Новые цены на госуслуги в Кыргызстане: сколько теперь стоит смена ФИО?

Государственное учреждение "Кызмат" при управлении делами президента Кыргызской Республики опубликовало обновлённый прейскурант на услуги, связанные с регистрацией актов гражданского состояния. Новые расценки охватывают широкий спектр услуг: от проведения торжественной регистрации брака до срочного внесения изменений в документы.

Так, проведение торжественной церемонии заключения брака во Дворце бракосочетания в городах Бишкек и Ош теперь обойдётся в 1748 сомов. Если же регистрация проводится вне помещений отдела, цена возрастает до 3837 сомов.

Также установлены цены на услуги по выдаче повторных свидетельств, внесению изменений и подтверждению данных. К примеру, повторная выдача свидетельства из актов гражданского состояния стоит 326 сомов, а срочное подтверждение сведений о гражданстве и других данных - 537 сомов.

Стоимость обычной смены ФИО составляет 24 сома, тогда как срочная - 693 сома.

С полным перечнем стоимости госуслуг можно ознакомиться в прикреплённом документе.