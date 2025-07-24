Россия и Украина провели третий раунд переговоров в Стамбуле

23 июля 2025 года во дворце Чираган в Стамбуле прошел третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Делегации обсудили меморандумы по урегулированию конфликта, которыми обменялись полтора месяца назад. Переговоры длились около полутора часов.

Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, состав остался неизменным: четыре человека в основной группе и четыре эксперта. Украинскую делегацию вновь возглавил Рустем Умеров, недавно назначенный секретарем СНБО, в нее вошли представители МИДа, ВСУ, СБУ и разведки.

Предложения России:

- Создать три рабочие группы (по политическим, гуманитарным и военным вопросам) для онлайн-работы, чтобы сэкономить время и ресурсы.

- Ввести краткосрочные перемирия (24–48 часов) на линии соприкосновения для эвакуации раненых и тел погибших, минимизируя риски для санитарных команд из-за FPV-дронов.

- Продолжить обмен телами погибших (Москва вернула Киеву 7 тыс. тел, получила "небольшое количество" и готова передать еще 3 тыс.) и гражданскими лицами, включая 30 человек из Курской области, удерживаемых Украиной.

Минобороны РФ сообщило, что 23 июля стороны провели очередной обмен военнопленными.

Предложения Украины:

Киев предложил до конца августа организовать встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина с участием президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа.

Украина готова прекратить огонь, включая удары по инфраструктуре, и ожидает аналогичных шагов от Москвы.

Стороны договорились продолжить обмен пленными, находящимися в плену более трех лет (около 1,2 тыс. человек).

Приоритеты сторон:

Украина настаивает на немедленном и полном прекращении огня и организации встречи лидеров.

Россия фокусируется на обсуждении меморандумов и гуманитарных обменах. По словам Дмитрия Пескова, согласование меморандумов - подготовка к возможному саммиту, без которой встреча на высшем уровне преждевременна.

Меморандумы:

Российский меморандум включает три раздела: параметры урегулирования (территории, нейтралитет Украины, права русскоязычных, сокращение ВСУ), варианты прекращения огня и последовательность шагов.

Украинский меморандум состоит из пяти разделов: принципы урегулирования, согласование прекращения огня, меры доверия (обмен "всех на всех") и встреча лидеров.

Обе стороны выразили готовность продолжать диалог, несмотря на разные приоритеты и сложность переговоров.