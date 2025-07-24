ОсОО "Альянс Алтын" вручило памятный сертификат тысячному сотруднику

23 июля 2025 года на производственном участке ОсОО "Альянс Алтын" состоялось знаковое событие: в штат компании был официально принят тысячный сотрудник. Им стал житель села Сасык-Булак (с/о "Шумкар Уя") Сыргак уулу Бекболсун, трудоустроенный 18 июля на должность дежурного автослесаря Ремонтной службы автотранспортного управления Управления горного мастерства (АТУ УГМ).

Этот символический рубеж отражает не только рост численности персонала, но и поступательное развитие компании, ее вклад в создание рабочих мест и выстраивание долгосрочного партнерства с местными сообществами.

Церемония вручения памятного сертификата прошла в административно-бытовом комплексе БСИ во время производственного совещания. Нового сотрудника поздравил заместитель генерального директора по производству Константин Чуприн. В честь события Бекболсуну Сыргак уулу были вручены памятный сертификат, фирменная экипировка и сувениры с корпоративной символикой.

ОсОО "Альянс Алтын" системно усиливает кадровый потенциал, создавая стабильные рабочие места и внося вклад в устойчивое социально-экономическое развитие Таласской области.