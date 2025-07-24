"Перспективные инициативы, которые зададут новые векторы взаимодействия"

Международная премия "Евразия", учреждённая в этом году, задумана не просто как награда, а как эффективный инструмент поиска и поддержки самых перспективных проектов, способных стать настоящими локомотивами интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Об этом сообщил на брифинге журналист RT, член Экспертного совета Международной премии "Евразия" (Россия) Константин Придыбайло.

Он напомнил, что номинации Премии охватывают ключевые векторы развития Евразийского пространства:

"Язык мира" за поддержку русского языка как средства международного общения; "Культурный код" за проекты в сфере искусства, "По зову сердца" за добровольческую деятельность, "Мосты дружбы" за содействие международному сотрудничеству, "Лидер Евразии" за личный вклад в развитие евразийского пространства, "Дело сердца" за вклад в воспитание подрастающего поколения, повышение грамотности населения в вопросах здоровья и волонтерскую деятельность, "Голос Евразии" за объективное освещение тем евразийской интеграции и борьбу с недостоверными фактами. Номинация "Память поколений" приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Специальная номинация "Яркий старт" поддержит начинающих активистов и инициативы с большим потенциалом. В номинации "Общественное признание" могут быть выдвинуты люди, проекты или организации, которые вносят значимый вклад в сохранение традиционных ценностей на территории Евразии.

"Каждая номинация открывает возможности для самых разных проектов. Выбирайте свою – и вперёд! Подача заявок открыта до 31 августа. А дальше нам предстоит кропотливая работа по выявлению тех инициатив, которые обладают реальной практической значимостью, потенциалом масштабирования, инновационным подходом и способны дать устойчивые результаты. При этом мы прекрасно понимаем, что важны не только крупные глобальные проекты, но и небольшие, но эффективные локальные инициативы, которые при грамотной поддержке могут вырасти в нечто большее. Именно такие "жемчужины", сочетающие в себе свежие идеи и практическую реализуемость, мы и будем особенно отмечать", - подчеркнул Константин Придыбайло.

Он отметил, что перед экспертным сообществом стоит ответственная задача - выявить действительно лучшие из лучших проектов, те, что могут стать точками роста для всего евразийского пространства.

"Мы уверены, что среди участников Премии обязательно найдутся такие яркие и перспективные инициативы, которые зададут новые векторы нашего взаимодействия. Вместе мы сможем сделать евразийское сотрудничество ещё более эффективным и плодотворным!", - добавил Константин Придыбайло.

Напомним, АНО "Евразия" учредила международную премию, направленную на общественное признание и поддержку личностей и организаций, внесших значительный вклад в социальное, экономическое и кросс-культурное развитие стран Евразии, продвижение народной дипломатии, сохранение исторической памяти и преодоление информационных барьеров между государствами постсоветского пространства. Призовой фонд составляет 25 миллионов рублей.

Прием заявок для участия в конкурсе с 15 мая по 31 августа.