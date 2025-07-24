В Кыргызстане зафиксирован рекорд по летнему потреблению электроэнергии

22 июля 2025 года суточное потребление электроэнергии в энергосистеме Кыргызстана достигло 44 млн 124 тыс. кВт⋅ч. Об этом сообщает Национальная электрическая сеть Кыргызстана.

По её данным, это наивысший показатель летнего потребления за всю историю наблюдений. Для сравнения: суточное потребление 22 июля 2024 года составляло около 36 млн кВт⋅ч.

Основные причины роста потребления:

жаркие погодные условия, повышенное использование кондиционеров и охлаждающего оборудования;

ежегодное увеличение числа потребителей в среднем на 30 тысяч новых абонентов;

ввод в эксплуатацию новых объектов, в том числе многоэтажных жилых домов и промышленных предприятий.

"Энергосистема страны продолжает работать в штатном режиме. При этом ОАО "НЭСК" принимает меры по обеспечению надёжности электроснабжения в условиях высоких нагрузок, а также обращается к абонентам с просьбой быть внимательными в вопросах энергопотребления. Своевременное отключение неиспользуемых бытовых приборов и бережное отношение к электроэнергии - это вклад каждого в стабильную и бесперебойную работу энергосистемы", - говорится в сообщении компании.