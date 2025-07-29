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В кабмине ищут пути спасения Иссык-Куля

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- Светлана Лаптева
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В рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область заместитель председателя Кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев провёл выездное совещание, посвящённое тревожной тенденции: уровень воды в озере Иссык-Куль продолжает снижаться.

Как отметили участники обсуждения, за последние годы Иссык-Куль заметно обмелел. Среди причин – изменение климата, снижение уровня осадков, сокращение ледников и нерациональное использование водных ресурсов. Всё это влияет на уникальную экосистему жемчужины Кыргызстана.

– Озеро Иссык-Куль – это не только природное достояние нашей страны, но и важнейший элемент климатического баланса всей Центральной Азии. Его состояние напрямую влияет на биологическое разнообразие региона и развитие туризма, – подчеркнул Бакыт Торобаев. – Сохранение озера – задача не только государства, но и всего общества.

Министр обозначил основные направления, по которым предстоит двигаться:

  1. рациональное использование воды и модернизация оросительных систем;
  2. озеленение и увеличение зелёных зон в регионе для сохранения влажности;
  3. разработка адаптационных мер к климатическим изменениям;
  4. углублённые научные исследования ледников и источников питания озера.

На совещании было также принято решение о разработке специальной программы по восстановлению уровня воды в Иссык-Куле. Соответствующим государственным органам и органам местного самоуправления даны конкретные поручения. Повышение эффективности и оперативности всех мероприятий по защите Иссык-Куля определено как приоритетная задача.

– Только совместными усилиями государства, научного сообщества и жителей региона мы сможем сохранить озеро для будущих поколений, – подытожил министр.


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URL: https://www.vb.kg/448512
Теги:
Иссык-Куль
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