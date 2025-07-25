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Лесной пожар унес жизни 10 спасателей в Турции

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При попытке локализовать лесной пожар на северо-западе Турции погибли по меньшей мере десять пожарных и спасателей, еще 14 получили ранения. Об этом сообщает Euronews.

Пожар вспыхнул в лесном массиве провинции Эскишехир. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы сообщил, что пятеро погибших были работниками лесного хозяйства, а пятеро - членами спасательной организации AKUT.

Сообщается, что внезапное изменение направления ветра привело к тому, что пламя охватило группу. Причина пожара пока не установлена.

"Нас ждут аномальные температуры и экстремальные изменения направления ветра. Я призываю все 86 миллионов граждан быть бдительными и проявлять особую осторожность", - сказал министр.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пожарные и спасатели боролись "за защиту наших лесов ценой своих жизней".

Турция борется с лесными пожарами с 26 июня. Ранее в этом месяце в результате пожара недалеко от города Одемиш в провинции Измир погибли пожилой мужчина и двое работников лесного хозяйства.

Источник: belta.by


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URL: https://www.vb.kg/448515
Теги:
погибшие, пожар, Турция
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