Лето, попкорн, Premier – смотрите топовые сериалы бесплатно

Не знаете, с чего начать вечер? Ловите подборку сериалов, которые в центре внимания прямо сейчас. Всё доступно бесплатно в онлайн-кинотеатре Premier, если вы подключили тариф "Переходи на О! Комбо".

Premier – это не просто кинотеатр, а настоящая площадка громких премьер, которые можно смотреть запоем. Здесь – всё, что любят зрители: триллеры, комедии, мистические истории и смелые сюжеты, от которых сложно оторваться.

Вот что в топе этим летом:

"Жвачка" – 90-е, двор, друзья и первая любовь. Легкий флер ностальгии и взрослая реальность в одном флаконе. "Эль Русо" – русский наркобарон в Мексике. Криминальная сага о предательстве, власти и цене легенды. "Клипот" – мистический триллер, в котором каббала встречается с расследованием. Тайны становятся всё ближе. "Прелесть" – ироничная сатира о блогинге и культе красоты. Где граница между успехом и потерей себя? "Сны Алисы" – атмосферный детектив о девочке, чьи сны рассказывают больше, чем полиция. "Эпидемия 2" – продолжение хита. Новый мир, новые правила, новые угрозы.

Всё – в хорошем качестве, без рекламы и доступно на смартфоне, планшете или ТВ. Подключайте тариф "Переходи на О! Комбо" в приложении "Мой О!" и выбирайте Premier как одну из бесплатных комбо-опций.

А ещё у вас будет:

безлимит в сети О!, пакеты минут на другие мобильные сети КР, стабильный интернет, две бесплатные комбо-опции на выбор: кинотеатры Premier, Wink, Etnomedia, O!TV, +40 ГБ, подписка Яндекс Плюс или бесплатная раздача Wi Fi.

Меняйте опции, когда нужно, и составляйте свою комбинацию – всё удобно в приложении "Мой О!".

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