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На Иссык-Куле ФАО провел беседу о борьбе с эхинококкозом и бруцелезом

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- Светлана Лаптева
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В условиях глобальных вызовов в области здравоохранения и необходимости укрепления устойчивости к зоонозным заболеваниям, в Кыргызстане продолжается активная реализация межсекторальных инициатив, основанных на подходе "Единое здоровье".

25 июля 2025 года, в городе Каракол прошел семинар "Консолидация усилий по борьбе с эхинококкозом и бруцеллезом" в рамках проекта "Фонд реагирования на пандемии (Кыргызстан): Подготовка и реагирование на пандемии на основе подхода "Единое здоровье" в Центральной Азии". Мероприятие было организовано Ветеринарной службой при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО).

В семинаре приняли участие представители Министерства здравоохранения, Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, полномочные представители Президента в Иссык-Кульской области, международные эксперты и партнеры по развитию.

Цель семинара – объединение усилий различных секторов в борьбе с особо опасными зоонозными заболеваниями, в том числе эхинококкозом и бруцеллезом, которые продолжают оставаться актуальной угрозой для здоровья населения и экономики страны. В частности, обсуждались вопросы эпидемиологической ситуации, улучшения санитарных условий, обмена научным и практическим опытом, а также современные методы профилактики, диагностики и лечения.

"Сегодня как никогда важно укреплять взаимодействие между ветеринарными и медицинскими структурами, особенно в регионах, где уровень заболеваемости эхинококкозом и бруцеллёзом остаётся стабильно высоким", – сказала Марипа Кичинебатырова, руководитель проекта ФАО. "Проект ФАО служит платформой для объединения усилий научного сообщества, органов власти и международных партнёров с целью формирования устойчивой и скоординированной системы реагирования, основанной на принципах подхода "Единое здоровье"".

В рамках мероприятия участники заслушали доклады об эпизоотической ситуации среди животных, эпидемиологической обстановке среди населения, а также обсудили необходимость создания устойчивой системы мониторинга заболеваемости. Отдельное внимание было уделено влиянию изменения климата на распространение данных инфекций и важности внедрения межсекторального подхода "Единое здоровье".

"Мы должны развивать ветеринарно-санитарную систему, способную оперативно выявлять, предотвращать и реагировать на зоонозные угрозы", – сказал Улугбек Кожобергенов, директор Ветеринарной службы при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики. "Это требует координации на всех уровнях – от местных администраций до национальных ведомств".

В заключение семинара его участники выразили готовность к продолжению сотрудничества и совместной работы для достижения общей цели – более эффективного прогнозирования, профилактики, выявления и контроля заболеваний, передающихся от животных человеку, как на национальном, так и на местном уровнях.


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URL: https://www.vb.kg/448543
Теги:
Иссык-Кульская область
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