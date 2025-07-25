ГКНБ задержал иностранца, сбежавшего из колонии почти 20 лет назад

Сотрудниками ГКНБ совместно с Пограничной службой был задержан ранее судимый иностранный гражданин К.М.Д. находящийся в межгосударственном розыске с 2006 года после побега из исправительного учреждения ИК-8. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Задержание провели в момент незаконного пересечения государственной границы Кыргызской Республики с Республикой Казахстан, когда подозреваемый пытался скрыться.

В настоящее время К.М.Д. водворён в изолятор временного содержания города Талас. Проводятся мероприятия по установлению его возможной причастности к деятельности организованных преступных сообществ на территории Кыргызстана.