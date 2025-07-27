В Караколе строятся современные канализационные очистные сооружения

Заместитель председателя кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился со строительными работами новых канализационных очистных сооружений (КОС), рассчитанных на очистку 12 000 м³ сточных вод в сутки.

"Очистные сооружения играют особую роль в повышении качества жизни населения и обеспечении экологической безопасности.

Проект, реализуемый в городе Каракол, - это значительная инвестиция в современную инфраструктуру. Данный объект внесёт большой вклад не только в улучшение санитарной инфраструктуры Каракола, но и в обеспечение экологической безопасности Иссык-Куля", - отметил министр.

Проект включает полный цикл очистки сточных вод: от механической и биологической обработки до хлорирования и удаления фосфора с применением современных европейских технологий (метод A2O, PAC-осаждение, автоматическая аэрация и SCADA-система управления).

На сегодняшний день завершены демонтажные и земляные работы, а также строительство административного корпуса, склада и помещения охраны. Продолжаются бетонные и арматурные работы на остальных объектах. Общий физический прогресс составляет 40%. Поставка первой партии оборудования ожидается в августе 2025 года.

Реализация проекта позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в Караколе и повысить уровень санитарной инфраструктуры города.