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В Караколе строятся современные канализационные очистные сооружения

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- Светлана Лаптева
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Заместитель председателя кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился со строительными работами новых канализационных очистных сооружений (КОС), рассчитанных на очистку 12 000 м³ сточных вод в сутки.

"Очистные сооружения играют особую роль в повышении качества жизни населения и обеспечении экологической безопасности.

Проект, реализуемый в городе Каракол, - это значительная инвестиция в современную инфраструктуру. Данный объект внесёт большой вклад не только в улучшение санитарной инфраструктуры Каракола, но и в обеспечение экологической безопасности Иссык-Куля", - отметил министр.

Проект включает полный цикл очистки сточных вод: от механической и биологической обработки до хлорирования и удаления фосфора с применением современных европейских технологий (метод A2O, PAC-осаждение, автоматическая аэрация и SCADA-система управления).

На сегодняшний день завершены демонтажные и земляные работы, а также строительство административного корпуса, склада и помещения охраны. Продолжаются бетонные и арматурные работы на остальных объектах. Общий физический прогресс составляет 40%. Поставка первой партии оборудования ожидается в августе 2025 года.

Реализация проекта позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в Караколе и повысить уровень санитарной инфраструктуры города.


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URL: https://www.vb.kg/448546
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