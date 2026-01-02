Погода
В праздники в Кыргызстане фиксируют рост семейно-бытовых конфликтов

В период длительных выходных и праздничных дней органы внутренних дел фиксируют рост бытовых конфликтов, которые нередко перерастают в правонарушения и уголовные преступления. В этой связи МВД Кыргызской Республики призывает граждан соблюдать закон и не допускать насилия в семейно-бытовых отношениях.

По данным МВД, большинство тяжких последствий - телесные повреждения, угрозы, факты домашнего насилия совершаются на фоне бытовых ссор, употребления алкогольных напитков и утраты самоконтроля. Такие инциденты требуют незамедлительного вмешательства правоохранительных органов.

В праздничные дни сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме и оперативно реагируют на все сообщения, связанные с нарушением общественного порядка и семейно-бытовыми конфликтами. Каждое обращение граждан подлежит обязательной проверке и правовой оценке.

В МВД напомнили, что применение физической силы, угрозы, психологическое давление и оскорбления являются нарушением закона. При этом так называемые семейные разборки не считаются частным делом, если затрагиваются права, здоровье и безопасность граждан. За противоправные действия предусмотрена ответственность независимо от степени родства и обстоятельств.

Особое внимание милиция уделяет фактам насилия в отношении женщин, детей и пожилых граждан. Все такие сообщения рассматриваются принципиально, меры реагирования принимаются незамедлительно.

В случае возникновения конфликтной ситуации или угрозы жизни и здоровью граждан МВД рекомендует незамедлительно обращаться в органы внутренних дел по номеру 102. Соблюдение закона и уважение к близким остаются основой личной и общественной безопасности.


