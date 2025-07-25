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Назгуль Джамгырчиева возглавила аппарат Свердловской администрации

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В мэрии Бишкека произошли кадровые изменения. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в связи с переходом на другую работу Асанов Улукбек Намазбекович, освобождён от занимаемой должности, новым руководителем аппарата Свердловской администрации назначена Джамгырчиева Назгуль Советкановна.

Ранее она занимала должность заведующего отдела информационной политики центрального аппарата мэрии города Бишкек.

Новым заведующим отдела информационной политики центрального аппарата мэрии города Бишкек назначена Касмалиева Айсулуу Тынчтыкбековна.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Айбек Джунушалиев.


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URL: https://www.vb.kg/448553
Теги:
мэрия, назначение, Бишкек
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