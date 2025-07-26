МИД КР открыл горячую линию из-за ситуации в Таиланде и Камбодже

Кыргызская Республика выразила обеспокоенность в связи с обострением ситуации на границе между Таиландом и Камбоджей. Власти Кыргызстана призвали обе стороны к максимальной сдержанности и немедленному возвращению за стол переговоров.

МИД КР отметил, что боевые действия могут привести к дальнейшему обострению конфликта и жертвам среди мирного населения. Кыргызстан выразил надежду на скорейшее мирное урегулирование, исходя из дружественных отношений с народами обеих стран.

В связи с ситуацией Министерство иностранных дел призвало граждан Кыргызской Республики, находящихся на территории Таиланда и Камбоджи, соблюдать меры предосторожности и следить за рекомендациями местных властей и посольства КР в Малайзии.

В случае чрезвычайных ситуаций кыргызстанцы могут обратиться:

в посольство КР в Куала-Лумпуре: +996 500 244610 (WhatsApp)

на "горячую линию" МИД КР: +996 999 312002 (WhatsApp)

Отметим, ситуация на границе между Таиландом и Камбоджей резко обострилась. По сообщениям международных агентств, между странами произошли вооружённые столкновения, есть информация о погибших и раненых. Конфликт связан с территориальными спорами, обострившимися после военных передвижений в приграничных районах. Международное сообщество призывает стороны к деэскалации.