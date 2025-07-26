Погода
$ 87.10 - 87.59
€ 101.72 - 102.72

МИД КР открыл горячую линию из-за ситуации в Таиланде и Камбодже

274  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызская Республика выразила обеспокоенность в связи с обострением ситуации на границе между Таиландом и Камбоджей. Власти Кыргызстана призвали обе стороны к максимальной сдержанности и немедленному возвращению за стол переговоров.

МИД КР отметил, что боевые действия могут привести к дальнейшему обострению конфликта и жертвам среди мирного населения. Кыргызстан выразил надежду на скорейшее мирное урегулирование, исходя из дружественных отношений с народами обеих стран.

В связи с ситуацией Министерство иностранных дел призвало граждан Кыргызской Республики, находящихся на территории Таиланда и Камбоджи, соблюдать меры предосторожности и следить за рекомендациями местных властей и посольства КР в Малайзии.

В случае чрезвычайных ситуаций кыргызстанцы могут обратиться:

в посольство КР в Куала-Лумпуре: +996 500 244610 (WhatsApp)

на "горячую линию" МИД КР: +996 999 312002 (WhatsApp)

Отметим, ситуация на границе между Таиландом и Камбоджей резко обострилась. По сообщениям международных агентств, между странами произошли вооружённые столкновения, есть информация о погибших и раненых. Конфликт связан с территориальными спорами, обострившимися после военных передвижений в приграничных районах. Международное сообщество призывает стороны к деэскалации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448554
Теги:
МИД, приграничные конфликты, Таиланд, Кыргызстан, Горячая линия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  