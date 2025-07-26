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Суд в Москве заочно арестовал политолога Екатерину Шульман

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Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал политолога Екатерину Шульман. Её обвинили в неисполнении обязанностей иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба городских судов.

Шульман была внесена властями в реестр так называемых агентов в 2022 году. Она живёт за границей. Законодательство требует от попавших в реестр людей информировать о своём статусе других людей, Шульман делает это.

Несмотря на это её дважды оштрафовали за нарушение закона о маркировке. Это позволило властям возбудить против неё уголовное дело.

Законодательство об иностранных агентах в России позволяет властям произвольно вносить граждан в реестр агентов. После попадания в список они поражаются в гражданских правах.

Источник: www.lrt.lt


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URL: https://www.vb.kg/448558
Теги:
Россия
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