Смертельное ДТП в Чон-Сары-Ой. Жители предупреждали об опасности

15 октября в Иссык-Кульской области произошли два крупных дорожно-транспортных происшествия. Одно из них закончилось трагически - погибла 37-летняя жительница села Чон-Сары-Ой.

По данным УВД Иссык-Кульской области, около 19:30 в селе Чон-Сары-Ой водитель автомобиля Mercedes-Benz 200, 33-летний местный житель, сбил женщину, которая переходила дорогу. Пострадавшая Ж.З.К. скончалась на месте. В момент аварии рядом находились её две дочери.

Видео с места трагедии очевидцы распространили в социальных сетях. Факт происшествия зарегистрирован в Иссык-Кульском районном ОВД, ведётся расследование.

Почти в то же время неподалёку произошло ещё одно ДТП - столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине "ВАЗ". К счастью, обошлось без погибших.

Жители села уверены: гибели женщины можно было бы избежать, если бы в Чон-Сары-Ой исправно работали светофор и уличное освещение. По их словам, светофор, установленный прямо напротив здания айыл окмоту и отделения милиции, не работает с августа этого года, а освещение на опасном участке дороги отсутствует полностью.

"Трасса очень оживлённая. Дети и взрослые переходят дорогу рано утром и поздно вечером, когда уже темно. Светофор не работает, фонари не горят, и всем всё равно. Неужели, чтобы кто-то обратил внимание, нужно, чтобы снова погиб человек?" - возмущаются сельчане.

Редакция VB.KG уже два года назад писала об этой проблеме. Тогда, после публикации, светофор был отремонтирован. Однако сегодня история повторилась и снова тот же перекрёсток, та же темнота и то же равнодушие.

Жители Чон-Сары-Ой говорят, что устали жить в постоянной опасности. Каждый вечер, когда темнеет, дорога превращается в испытание. Светофор, который должен регулировать движение, не работает, а уличные фонари давно погасли. Всё это - прямо напротив здания айыл окмоту и отделения милиции, где ежедневно проходят десятки людей.

"Мы не требуем невозможного, - говорят сельчане. - Мы просим элементарного света и безопасности. Чтобы не нужно было рисковать жизнью, переходя дорогу. Чтобы по этой трассе можно было пройти спокойно, не думая, выживешь ли до дома".

Люди надеются, что эта трагедия станет последним напоминанием о том, как дорого обходится бездействие. Ведь вопрос не только в светофоре - вопрос в жизни, которая может оборваться в любой момент из-за чужой халатности.