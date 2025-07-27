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В Бишкеке временно закроют Карагачевую рощу

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Карагачевая роща будет временно закрыта 28 июля в связи с проведением учений МЧС. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, учения пройдут в рамках повышения уровня готовности экстренных служб и направлены на отработку действий при чрезвычайных ситуациях на водоемах, а также обеспечение безопасности граждан в местах массового отдыха у воды.

В мероприятиях будут задействованы сотрудники МЧС, спасательные службы, а также представители других профильных ведомств. В ходе учений пройдут тренировки по спасению утопающих, эвакуации пострадавших, оказанию первой помощи, а также координации взаимодействия между различными службами в условиях ЧС.

Мэрия просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным ограничениям и воздержаться от посещения Карагачевой рощи в указанный день.

После завершения учений роща вновь будет открыта для свободного доступа.


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URL: https://www.vb.kg/448576
Теги:
мэрия, Бишкек, досуг
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