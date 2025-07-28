ВЭФ как способ привлечения новых инвестиций для Кыргызстана

В России во Владивостоке с 03 по 06 сентября 2025 пройдет 10 юбилейный Восточный экономический форум "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". За годы проведения Форум, организуемый под патронатом президента России В. В. Путина, зарекомендовал себя как авторитетная площадка международного сотрудничества и обсуждения актуальных вопросов глобальной и региональной экономики. Форум объединяет глав иностранных государств и правительств, а также ведущих представителей крупного бизнеса и способствует развитию партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Восточный экономический форум является универсальной площадкой для презентации конкретных "бизнес-возможностей".

Комфортный для потенциальных контрагентов диалог обеспечивается уникальным форматом мероприятия, что можно сравнить с мультибрендовым магазином, который, в сравнении с монобрендовым, предоставляет существенно больше вариантов выбора товаров и способов его оплаты, что достигается за счет привлечения специализированных посредников, обуславливающих снижение издержек.

Возможность получения эксклюзивных преференций (скидки, рассрочки, альтернативные варианты логистики и т.д.) доступны участникам ВЭФ благодаря концентрации на форуме лиц, ответственных за принятие ключевых решений, которые, способны обеспечить заключение контракта непосредственно на полях форума.

За счет наличия на ВЭФ большого количества конкурентоспособных предложений и возможностей обсудить в формате "B2B" условия контракта непосредственно с топ-менеджерами и собственниками (например, в лице государства), для принимающих участи в форуме представителей деловых кругов создается эффект "торгов на понижение", позволяющий заключить контракт по цене дешевле рынка.

ВЭФ представляет собой своего рода концентрацию уникального состава потенциальных контрагентов, что выражается в возможности переноса части издержек на специализирующихся в различных сферах и доступных только на полях форума посредников (логистов-транспортников, компетентных договариваться об индивидуальных тарифах на перевозки; таможенных брокеров, обладающих возможностью предоставить "зеленый коридор" и скидку на вывозные пошлины и т.п.).

Таким образом, за 3 дня форума можно в режиме "одного окна" получить условия сделки, которые при иных обстоятельствах крайне труднодоступны, так как перечисленные "специалисты" и "посредники" по большей мере закрыты для внешней среды, найти их самостоятельно и, соответственно, договориться о встрече практически невозможно.

Названные опции ВЭФ достигаются благодаря уникальной структуре его площадок, позволяющей наиболее взвешенно определить потенциальную сторону контракта по алгоритму, который можно охарактеризовать как "время – деньги". Это способствует налаживанию взаимных контактов, и обуславливает целесообразность участия в мероприятии представителей бизнеса и госструктур Кыргызстана, что поможет привлечению новых инвестиций и будет способствовать устойчивому развитию страны в условиях меняющегося мира.

Автор: Зарина Уметалиева