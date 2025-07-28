КПЛ-2025: Победа "ОшМУ" над лидером и ничья "Барса" с "Абдыш-Атой"

Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-Лиги продолжился сразу тремя матчами 14-го тура. Главной неожиданностью игрового дня стала домашняя победа "ОшМУ-Алдиер" над лидером турнира - командой "Мурас Юнайтед".

ОшМУ одолел лидера

На стадионе "Курманбек" в Джалал-Абаде состоялся матч, результат которого стал сюрпризом для болельщиков. Хозяева - "ОшМУ-Алдиер" - со счётом 1:0 победили "Мурас Юнайтед", который до этого уверенно лидировал в таблице.

Героем встречи стал нападающий Ричард Ромарио, отличившийся на 39-й минуте. Этот гол стал для него девятым в сезоне, благодаря чему он возглавил список лучших бомбардиров турнира. Вратарь "ОшМУ" Максим Высоцкий признан лучшим игроком матча, проведя встречу на высоком уровне и не позволив сопернику сравнять счёт.

"Барс" и "Абдыш-Ата" сыграли вничью

В Караколе матч между командами из верхней части таблицы завершился ничьей - 1:1. Сначала на 8-й минуте защитник "Абдыш-Аты" Таалайбек уулу открыл счёт, но уже на 17-й минуте полузащитник "Барса" Жыргалбек уулу Кайрат восстановил равновесие. Лучшим игроком встречи стал капитан "Барса" Валерий Кичин.

Победа "Таланта" над "Кыргызалтыном"

Команда "Талант" на домашнем стадионе "Достук Арена" в селе Беш-Кунгей обыграла "Кыргызалтын" со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Джумабеков (24") и Бексулов (50"). Именно Арлен Бексулов был признан лучшим игроком матча за активные действия и результативность.

Положение в таблице

Несмотря на поражение, "Мурас Юнайтед" пока сохраняет лидерство с 32 очками. За ним следуют:

"Барс" - 30 очков

"Дордой" и "Алай" - по 28 очков

"Абдыш-Ата" - 26 очков

Аутсайдерами остаются "Азиягол" и "Бишкек Сити", у которых по 8 очков.

Результаты 14-го тура:

25 июля:

Азиягол - Озгон - 0:2

Голы: Алиев (24), Ырысбеков (82)

26 июля:

ОшМУ - Мурас Юнайтед - 1:0

Гол: Ромарио (39)

Талант - Кыргызалтын - 2:0

Голы: Джумабеков (24), Бексулов (50)

Барс - Абдыш-Ата - 1:1

Голы: Жыргалбек уулу Кайрат (17) - Таалайбек уулу (8)

Ближайшие матчи 27 июля:

Алай - Бишкек Сити (г. Ош, 21:00)

Нефтчи - Дордой (г. Кочкор-Ата, 21:00)

Матч "Илбирс" - "Алга" перенесён.