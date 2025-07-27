Каспий под угрозой из-за приостановки поставок нефти в Джейхане

Четыре дня простоя: тревога без объяснений

В конце июля в турецком порту Джейхан всё пошло не по плану. Танкер Searanger прибыл за партией каспийской нефти Azeri Light, но вместо обычной отгрузки - затишье. Четыре дня подряд терминал не выпускал ни барреля. Причиной стали органические хлориды, обнаруженные в резервуарах. Эти соединения при нагреве превращаются в соляную кислоту, разрушают оборудование на НПЗ и создают прямую угрозу аварий.

Такие случаи - редкость. Обычно сырьё проверяют один раз, на месторождении. Здесь же отгрузка была полностью остановлена, а каждая партия - протестирована заново. Это говорит о серьёзной утрате доверия в цепочке поставок.

Запад говорит - Баку молчит

Информацию о загрязнении обнародовали западные партнёры - BP и Eni. Они же подтвердили, что загрязнение произошло не в трубопроводе, а уже в порту - на этапе хранения. Азербайджанская SOCAR при этом сохраняет полное молчание, несмотря на свою ключевую роль в системе отгрузки.

Рынок отреагировал быстро: Azeri Light, ещё недавно продававшаяся с премией к Brent, после скандала упала почти до нуля - надбавка едва дотягивает до $0,5. Европейские покупатели начали пересматривать условия контрактов, а Казахстан уже обсуждает возможные изменения логистики.

Риски для региона шире, чем кажется

Этот инцидент ударил не только по Азербайджану. Он ставит под сомнение надёжность всего каспийского направления как экспортного коридора. А значит - затрагивает интересы и других стран региона, в том числе Кыргызстана.

Для Бишкека, делающего ставку на развитие транзитного потенциала и инвестиционную привлекательность, стабильность Каспийского маршрута - это репутационный фактор. Когда поставки нефти начинают ассоциироваться не с качеством, а с химическим скандалом, страдает образ всей Центральной Азии как надёжного партнёра.

Хлоридный рецидив и уроки прошлого

Похожая ситуация уже происходила в 2019 году, когда через "Дружбу" в Европу пошла нефть с превышением по хлоридам в 10 раз. Тогда последствия были масштабными: остановка транзита, коррозия оборудования, миллиардные иски. В этот раз масштабы меньше, но логика та же: неясный источник, реакция только со стороны Запада и затянутое молчание ключевого экспортёра.

Что будет дальше - зависит от того, насколько открыто и оперативно Азербайджан проведёт расследование. Для восстановления доверия нужны не кулуарные решения, а прозрачность и действия. Иначе удар может быть не только по цене нефти, но и по региону в целом.

Полная версия материала доступна на сайте kz24.news.