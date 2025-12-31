ТЭЦ Бишкека переведен на усиленный режим работы

Персонал ТЭЦ города Бишкек переведен на усиленный режим работы в связи с новогодними праздниками. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Аварийные бригады предприятия находятся в круглосуточной готовности для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации.

В целях обеспечения бесперебойного тепло и электроснабжения усилен контроль за работой основного и вспомогательного оборудования, организовано дежурство ответственных специалистов, а также обеспечено взаимодействие с профильными службами.

МП "Бишкек ТЭЦ" сообщает, что работа станции осуществляется в штатном режиме и принимает все необходимые меры для стабильного и надежного энергоснабжения столицы в праздничные дни.