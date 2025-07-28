Июль завершается созидательными переменами. Гороскоп с 28 июля по 3 августа

Последние числа июля располагают к созидательным преобразованиям. Удастся многое пересмотреть в отношениях, устранив допущенные просчёты и ошибки, что позволит восстановить общение, как деловое, так и личное на новом уровне. Можно перезапускать обновлённые бизнес проекты, проводить распродажи. Время подходит для совершения давно задуманных покупок, но не в кредит. Для первых дней августа характерны сомнения, интриги, заблуждения. Не торопитесь с выводами. Они окажутся поспешными, а сказанные слова могут ранить, разрушив доверие. Может возникать депрессия, что также не лучшим образом может сказаться на личной жизни. Возможны срывы в реализации задуманных планов и, принимая эти обстоятельства, удастся скорректировать дальнейшие шаги, а не унывать. Понедельник располагает к самоанализу и логическим размышлениям, позволяющим выявить ошибки и просчёты. Рекомендуется проводить ревизию, работать с отчётами и документами, которые долгое время не удавалось получить. Вторник, среда, четверг благоприятны для проработки семейных отношений, искусству нахождения компромисса и равновесия, как в личной жизни, так и в деловом сотрудничестве. Приятно сложатся поездки. С понедельника по четверг – удачное время для посещения парикмахера и спа-салона. В пятницу и субботу наиболее эффективны медитации. Воздержитесь от резких высказываний и выяснения отношений. В воскресенье важно не переоценивать свои силы, особенно во время отдыха и развлечений.

Овен – шутки и яркие выступления приберегите для вечеринок и отдыха в кругу друзей. Руководство не оценит вашего искромётного юмора, а правда сказанная в глаза и вовсе перечеркнёт предыдущие усилия, направленные на получение документов и карьерный рост. Переоценивая возможности, вы разрушите отношения с нужными людьми, и это длительное время будет отравлять вам жизнь. В умении покорять сердца с первого взгляда вам равных не будет, что поможет в обретении личного счастья. Незапланированный летний отдых улучшит отношения в доме.

Телец – придерживайтесь уже достигнутых договорённостей и советов, которыми продолжат делиться коллеги и друзья. Вместе вы продолжите реализацию начатых проектов и продвижение к намеченным целям. В какой-то момент вам покажется что вы топчитесь на месте, а возможности уплывают из ваших рук. Отмахнувшись от мудрых наставлений и под влиянием эмоций, вы решитесь на риск, но непродуманность и несогласованность действий, приведёт к непоправимым последствиям, лишив поддержки.

Близнецы – знакомые продолжат подавать одну идею за другой, соблазняя выгодой от вложений и покупок, но всё это будет приводить к растратам и опустошению казны. Остановившись в самом начале, вы сумеете избежать финансовых проблем и даже пополнить сбережения благодаря работе и заказам, полученным от руководства или влиятельных людей. Поднимут настроение непродолжительные поездки и полученные известия.

Рак – вступая в споры, вы рискуете себе нажить немало проблем. Деловые партнёры и руководство проявят не только фантастическое упорство, но выместят на вас накопленные обиды. Воздержитесь и от пересмотра условий сотрудничества. Позитивные известия издалека откроят перед вами новые возможности. Удастся претворить в жизнь давние планы, а возможно и направиться в поездку. Найдётся подходящее решение финансовых проблем и в этом помогут влиятельные люди.

Лев - принимая на веру полученные новости, вы запутаетесь в противоречивой информации, что создаст дополнительный стресс. Поездки могут пройти в нервозной обстановке, а некоторые отменятся в последний момент. Поберегите свои нервы и здоровье. Последовательно занимаясь уже намеченными делами, вы не втянитесь в водоворот негативных событий и не только сохраните здоровье, но и пополните казну. За происходящим лучше наблюдать со стороны.

Дева – агрессивная реклама и навязчивые знакомые будут подталкивать к покупкам и растратам на развлечения, либо вложениям в бизнес. Одни траты могут тянуть за собой другие, и выбраться из водоворота расходов с каждым днём будет сложнее. Остановитесь в самом начале, переборов соблазны, пока в вашей казне ещё имеются деньги. Летний отдых сложиться более чем успешно и дело будет не затраченных деньгах, а в удачно подобранной компании. Появится возможность объясниться в чувствах, устроив романтический вечер.

Весы – возникающий конфликт в доме и на работе не ограничится одним днём, втягивая новых участников, усложняя путь к примирению. Отнеситесь благосклонно к проступкам и ошибкам как деловых партнёров, так и домочадцев. Реагируя слишком эмоционально на их действия, вы растеребите угли давнего противостояния. Направляя дела в работу и хобби, вы проведёте время с пользой и сохраните мир. Друзья или коллеги подадут интересную идею, которая также сметить внимание с противостояния на созидание.

Скорпион – наслаждайтесь летом, стройте планы, общайтесь, устраиваете вечеринки и свидания, но не перегружайте себя работой, особенно требующей повышенной умственной концентрации или физических усилий. Пытаясь быстро справиться с большим объёмом работы, вы можете не рассчитать силы, допуская многочисленные ошибки. Затрачивая силы на исправления недочётов, вы ещё больше увязните в делах. Повремените со сменой работы, это также разрушит планы на отдых.

Стрелец – в погоне за большими доходами, вы можете утратить покой и создать финансовые проблемы. Доступность денег окажется видимостью, поскольку не будут учтены риски. Затратные развлечения станут причиной разногласий и ревности. Советуйтесь с домочадцами, прежде чем совершать покупки и вложения. Они развенчают мифы и помогут с пользой распорядиться деньгами. Удастся продвинуться в ремонте или строительстве, а также обновить интерьер в доме.

Козерог – домочадцы не готовы воспринимать ваши ценные указания и то, что вам кажется очевидным, может вызывать бурю эмоций и протест. Втягиваясь в обмен колкостями, вы рискуете перейти в новое противостояние. Увлечение новым хобби и учёбой, а также поездки и отдых на природе снизят уровень напряжённости в доме. Полученные впечатления станут темой для общения и сблизят с домочадцами. Повысится активность на работе и деловые встречи завершатся принятием важных решений.

Водолей – даже непродолжительные поездки станут настоящим испытанием. Нервные попутчики и участники дорожного движения изрядно потреплют нервы, а разочарование от самой поездки станет одной из причин недомогания. Не спеша занимайтесь делами, поправляйте здоровье, восстанавливайте силы и материальное положение. Откладывая поездки и встречи, вы предотвратите немало проблемных ситуаций, избежав разногласий как с друзьями, так и близкими людьми.

Рыбы – заманчивые финансовые условия сотрудничества окажутся пустыми словами. Вкладывая деньги в совместные проекты или покупки, вы можете создать новые проблемы и долги. Рационально расходуйте деньги, не обольщаясь на возможность получить лёгкие доходы. Ваши идеи будут интересны, а потому наберитесь смелости и предложите их на рассмотрение друзей или деловых партнёров. Сказочных доходов это не принесёт, но пойдёт на пользу вашему имиджу, привлекая внимание нужных людей к вашей персоне.

Астролог Андрей Рязанцев