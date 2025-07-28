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Военнослужащие российской авиабазы в КР сдали более 10 литров крови

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Военнослужащие объединенной российской военной базы, дислоцированной в Кыргызстане сдали более 10 литров донорского материала для Республиканского центра крови в Бишкеке.

Плазму, эритроцитарную и тромбоцитарные компоненты, полученные из сданной крови, будут использовать учреждения здравоохранения республики при лечении онкологических заболеваний, трансплантации органов, протезировании и операциях на сердце и сосудах. Перед процедурой донации военнослужащим разъяснили права и обязанности доноров. Военнослужащие заполнили анкеты, прошли медосмотр и приступили к сдаче крови.

В медицинском учреждении отметили высокий уровень организованности участников и подчеркнули, что российские военнослужащие являются постоянными донорами, активно откликаясь на просьбы о помощи. Среди российских летчиков, проходящих службу в Кыргызстане, многие удостоены специального звания "Почетный донор".

"Донорство для нас – это не разовая акция, а осознанная обязанность перед обществом. Мы защищаем жизни не только в небе и на земле, но и таким гуманным способом", - рассказали военнослужащие.

По словам врачей, каждая сдача крови может спасти 2-3 человеческие жизни. Донорская материал особенно востребована для экстренных операций, травматологии, а также для лечения тяжёлых хронических заболеваний.

Руководство Центра выразило благодарность командованию российской военной базы за активное участие в развитии донорского движения и высокий уровень социальной ответственности личного состава.


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URL: https://www.vb.kg/448590
Теги:
военная служба, Россия, сдача крови, Кыргызстан, больница
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