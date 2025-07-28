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В Сирии пройдут первые после свержения Асада выборы

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С 15 по 20 сентября в Сирии состоятся внеочередные выборы в Народный совет (Меджлис аш-Шааб) - местный парламент. Об этом в воскресенье, 27 июля, сообщило сирийское государственное информагенство Sana со ссылкой на председателя сформированной в июне избирательной комиссии страны Мохаммада Таха аль-Ахмада.

Днем ранее аль-Ахмад представил планы по проведению выборов президенту Сирии в переходный период Ахмеду аш-Шараа (также он известен как Мохаммад аль-Джулани). По словам главы сирийского избиркома, в течение трех недель после того, как аш-Шараа подпишет соответствующий указ, в Сирии будут сформированы избирательные органы, после чего кандидаты смогут подать соответствующие заявки и провести дебаты.

Согласно плану, Народный совет республики включит в себя 210 парламентариев. При этом лишь две трети из них будут выбраны по итогам голосования граждан - остальных 70 назначит президент страны. Во время переходного периода парламент будет отвечать за формирование нового законодательства Сирии и содействовать в создании постоянной конституции страны.

В марте аш-Шараа подписал конституционную декларацию на переходный период - согласно ей, срок полномочий временного парламента первоначально составит три года, после чего орган может быть переизбран. При этом у Народного совета будет право отстранить главу государства или ограничить его полномочия. В то же время документ предусматривает, что на начальном этапе высшую исполнительную власть будет осуществлять только президент.

Во время правления Башара Асада в Сирии выборы в Народный совет проходили с многочисленными нарушениями, а победителем на них предсказуемо становилась партия диктатора. Сирийская оппозиция и ряд стран Запада не признавали результаты голосований.

Источник: www.dw.com


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URL: https://www.vb.kg/448591
Теги:
выборы, Сирия
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