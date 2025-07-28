В Баткене чиновники незаконно передали 4,8 га пастбищных земель

Прокуратура возбудила дело по статье 336 УК КР ("Коррупция") после того, как выявила незаконную передачу пастбищных земель. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 34 гражданам были незаконно переданы 4,8 гектара пастбищ в районе Чет-Булак города Баткен.

К противоправным действиям, по версии надзорного органа, причастны должностные лица мэрии Баткена, регионального управления по градостроительству и архитектуре, а также местного филиала учреждения "Кадастр".

Чиновники, как установлено, действовали согласованно и стремились получить материальные выгоды.