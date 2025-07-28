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В Бишкеке отметили День Военно-Морского Флота

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В Национальном историческом музее состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Военно-Морского Флота СССР. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Организатором выступило общественное объединение "Единство моряков ВМФ Кыргызской Республики".

В мероприятии приняли участие ветераны флота, представители общественных организаций и органов государственной власти.

От имени Первомайской администрации выступил руководитель аппарата Бейшеке уулу Адилет, который поздравил моряков и вручил активным членам объединения почётные грамоты за вклад в патриотическое воспитание молодёжи и сохранение военно-морских традиций.

Особо отмечен моряк Балтийского флота Есеналиев Адыл, который награждён именными часами за активное участие в деятельности объединения и личный вклад в развитие города.


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URL: https://www.vb.kg/448597
Теги:
праздник, Бишкек
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