Академик Фу Боцзе: Центр – удачная модель сотрудничества ученых 

- Нужно ли нам везде и всегда возводить такие сооружения, которые меняют течения рек? Изменение течения рек – это изменение огромной цепи взаимодействия природной системы, - сказал профессор Саламат Аламанов, выступая на международной научно-практической конференции "Устойчивое развитие и экологические проблемы в Центральной Азии: 10 лет научного сотрудничества". На встречу приехали ученые из Китая, Казахстана, Таджикистана, чтобы обсудить проблемы экологии и окружающей среды региона.

Не только наука, но и реальные дела

Научно-исследовательский центр экологии и окружающей среды Центральной Азии расположился в здании Института геологии НАН КР. Он был создан 10 лет назад совместно Академией наук КР и Синьзцянским отделением Китайской академии наук. Центр небольшой: пара лабораторий, 2-3 кабинета, где сидят и ломают голову, анализируя итоги полевых исследований, молодые ученые. Но оборудованы лаборатории по последнему слову техники. Установленные разные анализаторы, спектрометры и всяко-разно "...метры", способны делать анализы на уровне молекул, атомов, протонов и нейтронов.

Научные сотрудники, а некоторые из них защитили PhD, заняты полноценной научной работой: полевые исследования, мониторинги на станциях, статьи в авторитетных научных журналах. Спектр их исследования, как и следует из названия: состояние окружающей среды, экологическая обстановка и прогнозирование. А чтобы понять состояние окружающей среды, они изучают воды в реках, озерах, ледники, почвы.

Ученые не ограничились сугубо научной работой. Реализовали проект по обеспечению 11 сел Кыргызстана чистой водой. Выяснив, в каких селах серьезные проблемы с качеством питьевой воды, они обратились к коллегам из Чунцинского университета в Китае, которые разработали оборудование по очистке питьевой влаги.

В селе Достук (бывшее общество садоводов "Дружба" – прим. авт) в числе первых установили такое оборудование. Местность там болотистая, и вода, которую жители получали из-под земли, была непригодна для питья. Теперь жители даже других населенных пунктов приезжают за водой. У ученых центра ограничены средства и во всех селах установить очистители воды они не в состоянии. Органы местного самоуправления, увы, не заинтересовались уникальным очистным оборудованием. Один из сотрудников центра в частной беседе сокрушался, что когда они рассказали жителям одного села о пользе для здоровья чистой воды, местные власти предложили ученым установить самим оборудование и обслуживать его тоже за счет самого научного центра!

10 лет совместных научных трудов

В этом году Научный центр экологии и окружающей среды ЦА отметил своей маленький юбилей – 10 лет со дня создания. Кстати, подобные центры есть, помимо Кыргызстана, в Казахстане и Таджикистане. На юбилейной научно-практической конференции академик Китайской академии наук Фу Боцзе, работающий в Научном центре экологии и охраны окружающей среды, отметил значительные результаты работы центра за 10 лет

- В связи с изменением климата и деятельностью человека в странах Центральной Азии, а также в западной части Китая наблюдаются значительные климатические изменения. Мы сталкиваемся с множеством таких экологических проблем, как опустынивание земель и изменения горной среды. Работа над ними ведется на межгосударственном уровне при участии многих учреждений, особенно Синьцзянского института географии и экологии, а также ваших академических институтов и университетов. Совместно проводятся исследования по мониторингу окружающей среды, изменению ледниковых экосистем, реализуются совместные проекты. Я считаю, это очень удачная модель, которой можно делиться в рамках сотрудничества стран третьего мира. Это пример, который следует продолжать, - считает академик Фу Боцзе.

- За последние 10 лет мы организовали научные программы, сосредоточенные на изменении климата, сохранении биоразнообразия, защите окружающей среды. А также по таким направлениям, как водные ресурсы и геология, - сказал профессор Синьцзянского института экологии и географии Академии наук КНР Чэн Янинг.

- Например, мы реализовали программу международного сотрудничества по сохранению биоразнообразия, сосредоточенную на трансграничных популяциях животных, изучали экологические процессы популяций и вопросы сохранения биоразнообразия. Были также осуществлены проекты, связанные с водными ресурсами, изменением климата и деятельностью человека. Кроме того, мы проводили исследования растительности в степных и лесных зонах, изучали видовой состав биоразнообразия, - добавил он.

Как отметил Чэн Янинг, через научно-исследовательские программы и проекты они обучали молодых ученых и студентов, которые участвовали в таких исследованиях, и получали новые знания. За эти годы публиковались совместные международные статьи, издавались книги, что сделало сотрудничество более высокоуровневым.

- Еще одним преимуществом такого сотрудничества является укрепление дружеских связей с учеными Кыргызстана. В следующие 10 лет, я уверен, результаты и прорывы будут еще более значительными, - заключил Чэн Янинг.

Водная проблема – проблема не только Центральной Азии

О достижениях научного центра мы поинтересовались и у академика Академии наук КНР Чэн Фаху, работающего в Институте исследований Тибетского плато.

- За последние 10 лет был достигнут значительный прогресс в понимании климатических изменений в этом регионе, экологических проблем, а также вопросов окружающей среды, включая эрозию почв, опустынивание и кризис водных ресурсов, - говорит Чэн Фаху.

По его словам, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан тесно сотрудничают с Синьцзянским институтом географии и экологии. Это имеет большое значение для исследований засушливых территорий в Китае, которые проводятся под эгидой Китайской академии наук. Совместные проекты, семинары, публикации и международные проекты сотрудничества помогают понять и решить проблемы экологии и окружающей среды.

- Я считаю это прекрасным примером сотрудничества между странами ЦА и Китаем в области экологии и окружающей среды, где еще много нерешенных проблем. Я заметил, что большинство исследований посвящено водным проблемам, - отметил он.

Академик считает, что водная проблема - это серьезная проблема во всем мире. Не только в Центральной Азии, но и в Китае, в других странах. Но для Центральной Азии, где большая часть территории представляет собой засушливые земли, водные ресурсы имеют решающее значение для социальных и экономических вопросов.

- Поэтому прошедшие 10 лет сотрудничество было сосредоточено на водных ресурсах. Это одно из основных направлений исследований. Я изучал изменение климата, увеличение количества осадков, рост стока рек, повышение уровня озер и исчезновение некоторых озер, чтобы понять проблему водных ресурсов. Я пытался найти новые способы получения высокой урожайности при меньшем потреблении воды, - рассказал собеседник. – Считаю, что это хороший способ изучения природных процессов, который помогает мне понять, как использовать водные ресурсы для их долгосрочного устойчивого использования, - заключил Чэн Фаху.

Как заметил содиректор алматинского филиала Научно-исследовательского центра экологии и окружающей среды Центральной Азии Галымжан Сапаров, центр не только состоялся, как научное учреждение, а стал платформой для сотрудничества ученых из разных стран для содействия развитию науки. Она же в свою очередь будет помогать в решении региональных и глобальных проблем экологии и окружающей среды.

Суйунбек ШАМШИЕВ

Источник: silunews.kg