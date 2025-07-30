В Кыргызстане убрали больше зерна, чем в прошлом году

Сельхозпредприятия и фермеры Кыргызстана продолжают уборочную кампанию. По данным на 28 июля 2025 года, из общей посевной площади зерновых культур в 677,7 тыс. гектаров уже убрано 264,3 тыс. гектаров, что составляет 39%. Это на 13,3 тыс. гектаров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Зерновые культуры

Наибольшие темпы уборки наблюдаются по пшенице - убрано 145,6 тыс. гектаров из 247,6 тыс. (58,8%). По сравнению с 2024 годом площадь уборки пшеницы выросла на 16,7 тыс. гектаров. Валовой сбор составил 286,8 тыс. тонн.

Уборка ячменя также продолжается: из 249,3 тыс. гектаров убрано 145,6 тыс. гектаров (47,6%), валовой сбор составил 188,7 тыс. тонн. Однако в этом году площадь уборки ячменя пока на 3,4 тыс. гектаров меньше, чем в прошлом году.

Уборка кукурузы, зернобобовых и других зерновых культур еще не начата.

Овощи, бахчевые и картофель

Параллельно в южных регионах страны - Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях - продолжается сбор овощей, бахчевых культур и раннего картофеля.

Картофель: ранние сорта уже убраны с 6,15 тыс. гектаров. Получено 96,8 тыс. тонн при средней урожайности 158,2 центнера с гектара. Напомним, в 2025 году картофелем засеяно 64,6 тыс. гектаров.

Бахчевые культуры: убрано 3,35 тыс. гектаров из 11,74 тыс. гектаров, валовой сбор составил 86,5 тыс. тонн.

Овощи: с 9,2 тыс. гектаров собрали 203,2 тыс. тонн продукции. Всего в этом году овощами занято 56,6 тыс. гектаров.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечает, что уборочная техника и необходимое обеспечение мобилизованы в достаточном объеме. Работы продолжаются в плановом порядке.