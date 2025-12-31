Адылбек Касымалиев поздравил таможенников с профессиональным праздником

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев поздравил сотрудников таможенной службы с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Уважаемые сотрудники и ветераны таможенной службы Кыргызской Республики!

От имени Кабинета Министров Кыргызской Республики и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работников таможенной службы Кыргызской Республики.

На таможенную службу Кыргызской Республики возложен широкий круг ответственных и сложных задач, имеющих стратегическое значение для государства. Таможенные органы являются важным элементом системы экономической безопасности, обеспечивают защиту национальных интересов, законность внешнеэкономической деятельности и устойчивое наполнение республиканского бюджета.

В последние годы таможенная служба Кыргызской Республики проходит этап глубокой трансформации. Осуществляя надежный государственный контроль за соблюдением таможенного законодательства, таможенные органы последовательно переходят к современным сервисным моделям администрирования, ориентированным на создание благоприятных, прозрачных и предсказуемых условий для ведения внешнеэкономической деятельности. Такой подход позволяет одновременно обеспечивать интересы государства и снижать административную нагрузку на добросовестный бизнес.

Благодаря последовательной цифровой модернизации, оптимизации процессов и внедрению современных информационных систем существенно ускорены таможенные процедуры и повышена пропускная способность пунктов пропуска. Среднее время прохождения контрольных процедур сокращено в несколько раз, а этапы прохождения контрольных мероприятий для участников внешнеэкономической деятельности уменьшено почти вдвое, что напрямую влияет на снижение издержек и рост деловой активности.

Проводимые реформы обеспечили значительный вклад таможенной службы в формирование доходной части бюджета.

В 2025 году таможенной службе установлен прогноз поступлений в размере 151,7 млрд сомов, что на 23,2 процента превышает уровень 2024 года. По состоянию на 30 декабря 2025 года обеспечено поступление таможенных платежей в сумме 156,6 млрд сомов, что составляет 103,2 процента исполнения прогноза или на 4,9 млрд сомов больше установленного показателя.

До конца года таможенная служба планирует собрать 157 млрд сомов, что на 5,3 млрд сомов больше утвержденного плана.

Данные результаты подтверждают устойчивость таможенной системы и эффективность проводимых преобразований.

Одновременно существенно возросла нагрузка на сотрудников таможенных органов. Количество обрабатываемых таможенных деклараций за последние годы увеличилось в несколько раз: если в 2021 году их объем составлял порядка 113 тысяч, то по итогам 2024 года он превысил 630 тысяч деклараций. Такой рост достигнут без увеличения штатной численности и стал возможен исключительно за счет цифровизации, автоматизации и пересмотра бизнес-процессов, что позволило обеспечить устойчивость системы и высокое качество таможенного администрирования.

Отдельного внимания заслуживают результаты правоохранительной деятельности таможенных органов. Усиление аналитической работы, внедрение риск-ориентированных подходов и современных инструментов контроля позволили повысить выявляемость нарушений таможенного законодательства, обеспечить возмещение ущерба государству и внести значимый вклад в сокращение теневой экономики.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам таможенной службы, чей многолетний труд, профессионализм и преданность делу заложили прочный фундамент современной таможенной системы и стали ориентиром для молодого поколения сотрудников.

Уверен, что и в дальнейшем таможенная служба Кыргызской Республики будет последовательно развиваться, сочетая надежный государственный контроль с качественными сервисами, укрепляя экономическую безопасность страны и создавая благоприятные условия для устойчивого социально-экономического развития.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, профессиональной выдержки, новых успехов и достижений на благо Кыргызской Республики!", - говорится в поздравлении главы кабмина.