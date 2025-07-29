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Казахстан ограничил возраст для участия детей в соревнованиях

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- Самуэль Деди Ирие
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Министерство туризма и спорта Казахстана утвердило минимальный возраст допуска детей к участию в спортивных соревнованиях по 146 видам спорта. Соответствующий приказ вступает в силу с 1 августа 2025 года, сообщает агентство Kazinform.

Среди олимпийских видов спорта установлены следующие возрастные пороги:

Бокс - с 13 лет;

Конный спорт - с 12 лет;

Велоспорт и велотрек - с 13 лет;

Вольная борьба - с 10 лет;

Футбол и хоккей - с 8 лет;

Плавание и настольный теннис - с 7 лет;

Батутная и спортивная гимнастика - с 5 лет.

Нововведение затрагивает не только силовые и экстремальные виды спорта, но и игровые дисциплины. Например, минимальный возраст для участия в соревнованиях по баскетболу теперь составляет 8 лет, по гольфу - 8 лет, по легкой атлетике - 9 лет.

Цель изменений - защита здоровья детей и установление единых стандартов подготовки спортсменов. Новые правила касаются именно участия в официальных соревнованиях и не запрещают детям заниматься спортом на уровне тренировок.


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URL: https://www.vb.kg/448616
Теги:
дети, Казахстан, спорт
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