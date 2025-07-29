Казахстан ограничил возраст для участия детей в соревнованиях

Министерство туризма и спорта Казахстана утвердило минимальный возраст допуска детей к участию в спортивных соревнованиях по 146 видам спорта. Соответствующий приказ вступает в силу с 1 августа 2025 года, сообщает агентство Kazinform.

Среди олимпийских видов спорта установлены следующие возрастные пороги:

Бокс - с 13 лет;

Конный спорт - с 12 лет;

Велоспорт и велотрек - с 13 лет;

Вольная борьба - с 10 лет;

Футбол и хоккей - с 8 лет;

Плавание и настольный теннис - с 7 лет;

Батутная и спортивная гимнастика - с 5 лет.

Нововведение затрагивает не только силовые и экстремальные виды спорта, но и игровые дисциплины. Например, минимальный возраст для участия в соревнованиях по баскетболу теперь составляет 8 лет, по гольфу - 8 лет, по легкой атлетике - 9 лет.

Цель изменений - защита здоровья детей и установление единых стандартов подготовки спортсменов. Новые правила касаются именно участия в официальных соревнованиях и не запрещают детям заниматься спортом на уровне тренировок.