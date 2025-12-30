На выборах депутатов Жогорку Кенеша 30 ноября абсолютным лидером стал Шаирбек Ташиев – младший брат главы ГКНБ. Его поддержало максимальное количество избирателей. Скептики сколько угодно могут рассуждать про "подтасовку" и "административный ресурс", но факт остаётся фактом: фамилия "Ташиев" сейчас является для подавляющего большинства кыргызстанцев знаком качества.

Если бы сам Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев вдруг баллотировался в депутаты, его рейтинг был бы ещё выше. Его поддержали бы столько избирателей, сколько, наверное, и не снилось никогда ни одному кандидату в депутаты.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров серьёзно занят укреплением международного авторитета Кыргызстана. Камчыбек Ташиев тем временем успешно укрепляет внутреннюю и внешнюю безопасность страны. И за пять лет сумел завоевать безграничное доверие народа и его всемерную поддержку. Немного времени понадобилось кыргызстанцам, чтобы разобраться, кто есть кто, кто чего стоит и кому следует отдавать свои голоса.

Ещё в 2019 году политолог Марс Сариев размышлял о роли и месте в современном Кыргызстане его бывшего лидера Алмазбека Атамбаева: "Сейчас уже можно говорить, что бывший президент теряет свой политический потенциал. Стоит вспомнить, что происходило ранее при задержании других крупных политиков. Люди выходили на митинги, были акции протеста… Когда же арестовали Алмазбека Атамбаева, массовых народных возмущений не было даже в Чуйской области. Это говорит о том, что он потерял свой электорат".

И действительно: кто и что сейчас мог бы противопоставить действующей власти? Кто мог бы составить реальную конкуренцию нынешнему президенту или нынешнему "ноль второму" - генералу Ташиеву? И дело не в мнимых политических преследованиях и устранении соперников. Дело в том, что народу Кыргызстана абсолютно ясно: всякая "альтернатива" гроша ломаного не стоит.

Акаев давно отошёл от политических дел и благоденствует в России. Бакиев, может, и хотел бы какого-то реванша, но отлично осознаёт, что родина его не примет, и благоденствует в Беларуси. Жээнбеков ведёт размеренную жизнь скромного пенсионера в Кыргызстане и не пытается прыгнуть выше головы… До недавнего времени оставался один Атамбаев, который даже из-за границы вынашивал планы и лелеял надежды триумфально вернуться в Кыргызстан – через главную арку, на белом коне.

Проатамбаевские переживатели пытаются убедить кого-то, что власти ему за что-то мстят, почему-то его боятся и якобы создали все условия для его невозвращения. А между тем он сам создал себе все эти невыгодные, местами невыносимые условия. Это он из Испании, как марионетками, руководил своими бывшими соратниками, подставляя их под удар и под уголовную статью. Это он, вместо того чтобы лично приехать и честно выслушать судебный приговор, предпочёл отсидеться в тепле и покое в ожидании, пока страсти слегка улягутся. Это он вольно или невольно дал понять всем, кто был когда-то на его стороне, что его I"ll be back – не более чем фарс, рассчитанный на недалёкую и невзыскательную публику.

Что конкретно сделал этот человек, чтобы заслужить народную любовь и уважение? Ровным счётом ничего. Пыжился, натурально – из штанов выпрыгивал, пытаясь казаться "гигантом мысли" и "отцом народа". Однако это так не работает. Мало выступать перед потенциальным электоратом с красивыми словами, мало играть на гитаре и петь задушевные песни собственного сочинения, мало раздавать заведомо невыполнимые обещания. Народ всем этим сыт по горло и больше на это не купится.

Для того, чтобы за кем-то пойти, поддержать кого-то – хоть в предвыборной гонке, хоть в каком-то более серьёзном мероприятии – народ должен ВЕРИТЬ. Должен чётко понимать: вот этот человек – не обманет. Не станет набивать за народный счёт собственные карманы. К нему можно, как к отцу, в трудную минуту обратиться за помощью, и он поможет.

В середине декабря кыргызский сегмент соцсетей облетела история о спасении подполковника МЧС Адиля Молдоева. В городе Каракуль с ним случилась беда – инсульт. Подполковника парализовало, счёт шёл на часы, если не на минуты: требовалась срочная эвакуация в Бишкек. "Решение было принято мгновенно, - пишет в соцсетях Ассоль Молдокматова.

– В тот момент мы с командой собирались в Баткен. Я позвонила губернатору Абдикариму Алимбаеву, который находился рядом с генералом Ташиевым. По его указанию вертолёт вылетел без промедления. Срочная эвакуация, операция и реабилитация спасли жизнь Адиля Молдоева! Эта история – доказательство того, что один звонок генерала Камчыбека Ташиева и его ответственность смогли спасти жизнь спасателя-военного".

Один эпизод – но весьма красноречивый. Про Ташиева много говорят, что он, дескать, занимается благотворительностью. Помогает инвалидам, пенсионерам, матерям-одиночкам, всем, кто волею судьбы оказался в трудной жизненной ситуации. Однако это не благотворительность. Это – шире. Это жизненное кредо генерал-полковника Ташиева, его, если хотите, общественно-политическая программа. "Своих не бросаем" - это не только про Молдоева, бывшего коллегу Ташиева по службе в МЧС. СВОИ для Ташиева – это весь народ Кыргызской Республики. Простые труженики, патриоты, потихоньку по мере сил и возможностей изо дня в день приближающие полноценный расцвет Кыргызстана.

Для этих СВОИХ генерал и живёт, и работает. В отличие от того же Атамбаева он не пиарится и не занимается откровенным самолюбованием. Он честно отчитывается перед народом за каждый свой шаг. ОПГ победили, с коррупцией боремся. Не всё гладко. Не всё получается, как хотелось бы. Но мы стараемся. Верьте, люди!

И люди верят.

В далёком октябре 2010-го на парламентских выборах в Кыргызстане уверенно лидировала ташиевская партия "Ата-Журт". Уже тогда для большинства кыргызстанцев было очевидно: именно эта партия во главе с Камчыбеком Ташиевым способна вывести страну из затяжного кризиса.

В 2020-е годы генерал-полковник Ташиев заявил, что партия, которая ассоциируется с его фамилией, больше не будет участвовать ни в каких выборах. Честное и принципиальное решение. Но фактов оно, опять же, не отменяет: ни Камчыбек Ташиев, ни его ближайшие сторонники своего электората не растеряли. Наоборот – электорат расширился и кратно увеличился. Ташиеву удалось то, что не удавалось многим его политическим предшественникам, - стать для народа настоящим, а не "бумажным" лидером, тем, кого по-настоящему уважают и за кем пойдут, не останавливаясь и не задумываясь.