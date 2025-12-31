Погода
"Ветераны спецслужб стран СНГ высоко оценили работу ГКНБ"

В интервью НОМАД ТВ председатель Совета ветеранов спецслужбы, экс-заместитель главы ГКНБ, полковник в отставке Замирбек Чолпонбаев рассказал, как он оценивает деятельность Государственного комитета национальной безопасности в последние годы.

По его словам, почти 40 лет службы в органах безопасности и последующая работа с ветеранами позволяют ему говорить о заметном прогрессе в работе спецслужбы. Он отметил, что в деятельности ГКНБ произошли системные изменения и развитие по всем направлениям.

Особое внимание, как подчеркнул Чолпонбаев, в последние годы уделено инфраструктуре. По инициативе Камчыбека Ташиева по всей республике были построены и обновлены десятки объектов ГКНБ - от районных подразделений до центрального аппарата. Ранее сотрудники в регионах нередко размещались в неприспособленных помещениях, тогда как сегодня, по его словам, созданы современные условия для службы.

Он также отметил рост авторитета ГКНБ в обществе. Если в первые годы независимости доверие к спецслужбам снижалось, то сейчас, по его мнению, граждане видят конкретные результаты работы в борьбе с организованной преступностью, коррупцией и в обеспечении национальной безопасности.

Кроме того, Чолпонбаев подчеркнул, что расширение полномочий Комитета соответствует современным вызовам и осуществляется в рамках закона. Сегодня ГКНБ, по его словам, занимается вопросами, напрямую влияющими на безопасность государства, включая экономическую, энергетическую и продовольственную сферы.

Отдельно он рассказал о недавней встрече в Кыргызстане с ветеранами спецслужб стран СНГ. В ней приняли участие представители Службы внешней разведки России, ФСБ, а также ветераны из Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. В ходе визита они посетили центральный офис ГКНБ и, по словам Чолпонбаева, отметили, что аналогичного по уровню и оснащению здания нет в других республиках региона.

В целом, как подчеркнул Замирбек Чолпонбаев, деятельность ГКНБ в последние годы демонстрирует устойчивое развитие, институциональное укрепление и возвращение уважения со стороны общества.


