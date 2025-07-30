Кыргызстан на 73-м месте в рейтинге "сильных" паспортов

Международная компания Henley & Partners обнародовала обновлённый рейтинг паспортов мира. В нем оценивается, сколько стран можно посетить без оформления визы или с упрощённым порядком въезда.

Кыргызстан занял в этом списке 73-ю строчку. Паспорт гражданина КР позволяет беспрепятственно въезжать в 63 государства.

Лидером рейтинга остается Сингапур, граждане которого могут путешествовать без виз в 193 страны. На втором месте - Япония и Южная Корея (по 190 безвизовых направлений). Третье место делят сразу несколько европейских стран: Германия, Франция, Италия, Испания, Дания, Финляндия и Ирландия - у каждой по 189 доступных направлений.

Замыкает рейтинг Афганистан: его граждане могут въезжать без виз всего в 25 стран.

Среди ближайших к Кыргызстану государств Россия заняла 46-е место с показателем в 114 стран. Польша - на 7-й позиции (185), Латвия - на 9-й (183), Литва - на 10-й (182), а Беларусь - на 62-й строчке с 78 безвизовыми направлениями.

Рейтинг составлен на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и обновляется каждый квартал.