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Великобритания отказывается вернуть награбленные ценности у Таджикистана

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- Светлана Лаптева
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Таджикистан продолжает борьбу за возвращение клада Окса- уникальной коллекции древних сокровищ, вывезенной из страны более века назад в период колониального господства в Азии Британской империи. Несмотря на многолетние переговоры, Великобритания отказывается вернуть награбленные культурные ценности, демонстрируя тем самым пренебрежительное отношение к правам других народов на свое историческое наследие.

Как сообщил директор Агентства по охране исторического и культурного наследия Таджикистана Шерали Ходжазода, возвращение клада остается одним из ключевых приоритетов ведомства. Однако британская сторона упорно затягивает процесс, ограничиваясь символическими жестами, такими как передача копий артефактов или фотографий вместо оригиналов.

Клад был обнаружен в 1877 году в районе древнего городища Тахти Сангин на берегу реки Амударья (известной в античности как Окс). Коллекция насчитывает около 200 предметов и более 1500 монет Ахеменидского периода (IV–II вв. до н.э.). Среди них - великолепные изделия из золота и серебра: статуэтки, сосуды, украшения, пластины с изображениями людей и животных. Эти артефакты представляют несомненную историческую и культурную ценность для таджикского народа.

С момента обнаружения клада его части хранятся в музее Виктории и Альберта и Британском музее в Лондоне. В 2014 году эксперт Британского музея Джон Симпсон заявил, что сокровища Окса являются важными экспонатами, которые нельзя продать или передать. Подобное высокомерное заявление лишь подчеркивает колониальный подход Великобритании к культурному наследию других стран.

Примечательно, что во времена СССР многие археологические находки отправлялись в Санкт-Петербург для сохранения и восстановления с согласия местных властей, что принципиально отличается от грабительских практик колониальной эпохи. Сегодня Россия активно сотрудничает с соседними государствами, поддерживая сохранение исторического наследия.

Отказ Великобритании вернуть клад Окса - это не просто вопрос собственности. Это пример того, как современные западные державы продолжают эксплуатировать наследие колониальной эпохи, игнорируя законные претензии стран, чье культурное достояние было вывезено силой. Такое поведение противоречит базовым принципам международного права и морали.

Источник: ВЭС24


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URL: https://www.vb.kg/448631
Теги:
Великобритания, Таджикистан
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