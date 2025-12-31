В Бишкеке обнаружено тело второго человека, упавшего в БЧК

В Свердловском районе города Бишкек в ходе поисково-спасательных работ найдено тело второго человека, упавшего в технический канал ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

31 декабря к поисково-спасательным работам привлечены 150 человек, в том числе 90 сотрудников МЧС. В операции задействованы 55 сотрудников Управления МЧС по городу Бишкек, 18 спасателей Службы спасения города Бишкек, 5 сотрудников Государственного центра подготовки спасателей при МЧС, 6 спасателей пожарно-спасательной части №27 Иссык-Атинского района и 7 спасателей пожарно-спасательной части №1 Аламединского района Чуйской области.

Также в поисках участвуют 30 сотрудников МВД и 30 работников мэрии города Бишкек. Всего в операции задействовано 150 человек.

Министр чрезвычайных ситуаций, генерал-лейтенант Бообек Ажикеев, взял ход поисково-спасательных работ под личный контроль. На месте происшествия действия координирует заместитель министра чрезвычайных ситуаций Эрнест Жусупов.

Дополнительная информация будет представлена позднее.

Напомним, 30 декабря 2025 года в технический канал ТЭЦ упали трое граждан. Тело одного из них ранее было обнаружено и передано сотрудникам МВД. Два человека - Ж. Ж. 1963 года рождения и Ж. Т. 1966 года рождения, продолжали числиться пропавшими.