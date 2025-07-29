Самат Абдырахманов проиграл бой на турнире IBA Bare Knuckle в Москве

Кыргызстанский боец Самат Абдырахманов (боевой псевдоним - "Кыргыз") потерпел поражение в реванше против россиянина Эмиля Новрузова на турнире IBA Bare Knuckle, который состоялся в Москве.

Турнир прошёл под эгидой новой бойцовской организации, объединяющей сильнейших кулачных бойцов. Специальным гостем мероприятия стал легендарный боец UFC Джон Джонс.

Абдырахманов и Новрузов ранее встречались в 2023 году на турнире Hardcore FC, где россиянин также одержал победу решением судей. В новом бою Новрузов трижды отправил кыргызстанца в нокдаун уже в первом раунде и уверенно выиграл по очкам после пяти раундов.

Всего зрители увидели девять поединков, при этом только один бой завершился досрочно.