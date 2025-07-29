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Калыбек Арзыкул уулу нокаутировал экс-чемпиона в Японии

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- Самуэль Деди Ирие
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Боец MMA из Кыргызстана Калыбек Арзыкул уулу одержал убедительную победу на турнире Pancrase 355, который прошел в Японии. В полулегком весе (до 66 кг) он нокаутировал бывшего чемпиона Исао Кобаяши уже в первом раунде.

Об этом сообщил менеджер кыргызстанца Мирлан Шамканов.

После боя Калыбек Арзыкул уулу сделал вызов действующему чемпиону Pancrase Кисе Мияке, выразив желание побороться за титул чемпиона.

Эта победа стала важным этапом в карьере кыргызстанского бойца и демонстрирует растущий уровень смешанных единоборств Кыргызстана на мировой арене.


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URL: https://www.vb.kg/448636
Теги:
Россия, смешанные бои, турнир, Кыргызстан
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