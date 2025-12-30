Погода
В Бишкеке представили 126 историй женщин, изменивших Кыргызстан

- Назгуль Абдыразакова
В Бишкеке состоялась презентация итогов общенациональной медиакампании "Женское лидерство, изменившее эпоху - 100 лет", приуроченной к столетию женского движения в Кыргызстане. В рамках мероприятия был представлен новый сайт "100 выдающихся женщин Кыргызстана", где собраны и опубликованы истории женщин, внесших вклад в развитие страны.

Как отметили организаторы, кампания направлена на возвращение в общественную и историческую память имён кыргызстанок, чьи заслуги в становлении государственности, развитии социальной сферы, образования, культуры и труда долгое время оставались вне публичного внимания. За год команда проекта собрала, задокументировала и перевела 126 историй женщин разных эпох, а также оцифровала семейные архивы. Материалы публиковались в социальных сетях и партнёрских СМИ.

На сайте истории сгруппированы по регионам и по годам активной деятельности, предусмотрены функции поиска и сортировки. Платформа также открыта для участия: любой желающий может предложить новую героиню, направив описание и архивные материалы через специальную форму.

Программа презентации включала официальное открытие с участием представителей государственных органов, депутаток нового созыва Жогорку Кенеша и международных партнёров, интерактивную викторину по истории женского движения и живое общение с организаторами, исследователями и героями проекта.

Выступая на мероприятии, заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции КР Айнура Орозбаева подчеркнула, что поддержка женского лидерства является частью государственной политики, закреплённой указом президента и государственной программой до 2030 года. По её словам, развитие женского лидерства - ключевой фактор устойчивого развития и социальной справедливости.

Организаторы подчеркнули, что работа над проектом стала не только исследовательской, но и важной общественной инициативой, направленной на признание и сохранение вклада женщин для будущих поколений.

Мероприятие организовано Альянсом женских законодательных инициатив при поддержке проекта GFA Consulting Group "Гражданское участие в целях развития", финансируемого Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC).


