В Токмоке сын избил мать, сломав ей руку

- Назгуль Абдыразакова
В Токмоке задержан мужчина, подозреваемый в семейном насилии. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в милицию обратилась гражданка И.А., 1976 года рождения. Она попросила принять меры в отношении своего сына, гражданина И.С., 1992 года рождения.

В октябре 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме по месту проживания в Токмоке, выражался нецензурной бранью и нанёс матери телесные повреждения, в результате чего у неё была сломана левая рука.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшей причинён вред здоровью менее тяжкой степени.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 177 (Семейное насилие) УК КР. Задержанный водворен в ИВС. Республики.

Расследование продолжается.


