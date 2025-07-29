Ислам Махачев проведёт следующий бой в ноябре

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев вернётся в октагон осенью 2025 года. В интервью пресс-службе UFC 33-летний россиянин заявил, что его следующий бой, с большой долей вероятности, состоится в ноябре.

"У нас уже на 90 процентов есть договорённость насчёт следующего поединка. Наверное, в ноябре состоится бой", - сообщил Махачев.

Свое последнее выступление он провёл 18 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе, где победил бразильца Ренато Мойкано удушающим приёмом в первом раунде. Эта победа стала 14-й подряд для Махачева в лёгком весе.

Всего в профессиональной карьере Ислам одержал 27 побед (18 - досрочно) при одном поражении. Его возвращение в ноябре ожидается с большим интересом, поскольку бой может стать важным шагом на пути к возвращению чемпионского титула.