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Ислам Махачев проведёт следующий бой в ноябре

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- Самуэль Деди Ирие
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев вернётся в октагон осенью 2025 года. В интервью пресс-службе UFC 33-летний россиянин заявил, что его следующий бой, с большой долей вероятности, состоится в ноябре.

"У нас уже на 90 процентов есть договорённость насчёт следующего поединка. Наверное, в ноябре состоится бой", - сообщил Махачев.

Свое последнее выступление он провёл 18 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе, где победил бразильца Ренато Мойкано удушающим приёмом в первом раунде. Эта победа стала 14-й подряд для Махачева в лёгком весе.

Всего в профессиональной карьере Ислам одержал 27 побед (18 - досрочно) при одном поражении. Его возвращение в ноябре ожидается с большим интересом, поскольку бой может стать важным шагом на пути к возвращению чемпионского титула.


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URL: https://www.vb.kg/448649
Теги:
Россия, смешанные бои
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